2018-06-08T14:18:57+03:00
Политика

Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения в мэры Москвы

Для регистрации кандидатам необходимо представить комиссии 110 подписей муниципальных депутатов и 36081 подпись избирателей
Денис СУХОВ
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Действующий столичный градоначальник Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения на выборах мэра Москвы.

В зале заседаний комиссии Собянин представил паспорт, заявление о выдвижении и ряд других документов.

Напомним, выборы московского мэра состоятся 9 сентября. В минувший понедельник Мосгоризбирком начал прием документов от потенциальных кандидатов. Для успешного выдвижения им необходимо предоставить комиссии 110 подписей от муниципальных депутатов (преодолеть так называемый «муниципальный фильтр»). Кроме того, претендент должен собрать в свою поддержку 36081 подпись избирателей.

Ранее о своем намерении баллотироваться в мэры Москвы заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский.

Документы для регистрации кандидатом уже подали глава Таганского района Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия», летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, а также самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.

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