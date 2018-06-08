2018-06-08T15:20:06+03:00
Общество

Известный шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден покончил с собой

Ему был 61 год
Дарья ИВАШКИНА
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Известный шеф-повар и телеведущий Энтони БурденИзвестный шеф-повар и телеведущий Энтони БурденФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 8 июня, появилась информация о смерти шеф-повара Энтони Бурдена. По некоторым данным, он покончил с собой во Франции, где снимал очередную серию своей программы. Стоит отметить, что известному американскому шеф-повару и телеведущему был всего 61 год.

Печальную новость сообщил CNN, выразив при этом соболезнования несовершеннолетней дочери Бурдена и другим членам его семьи. «Мы с глубочайшей скорбью подтверждаем смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена. Его любовь к большим приключениям, новым друзьям, изысканной еде и напиткам, замечательные истории со всего мира сделали его замечательным рассказчиком», - говорится в сообщении телеканала. Также там отмечается, что таланты Бурдена «никогда не переставали удивлять».

СПРАВКА «КП»

Энтони Бурден родился в Нью-Йорке, но вырос в Лионии (штат Нью-Джерси). В 1978 году окончил Кулинарный институт Америки, после чего в течение многих лет был шеф-поваром различных известных ресторанов, в том числе Brasserie Les Halles.

Кроме того, Бурден вел целый ряд передач о кулинарии и путешествиях. В частности, с 2013 года он работал на CNN, где вел популярную программу «Энтони Бурден: неизвестные места».

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