Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом

СЕГОДНЯ 21:53 2018-06-08T21:53:40+03:00

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В пятницу, 8 июня, президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что его предстоящая встреча с американским лидером Дональдом Трампом будет конструктивной.

Причем, как считает глава нашего государства, есть все основания полагать, что переговоры пройдут успешно. При этом российский лидер отметил вдумчивость нынешнего хозяина Белого дома и его умение слушать собеседника.

«Он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основания полагать, что диалог может быть конструктивным», - сказал Путин в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков объявил о том, что МИД РФ в настоящее время прорабатывает варианты возможной встречи Путина и Трампа. Как подчеркнул дипломат, «потребность в таком контакте с точки зрения запуска процесса нормализации и улучшения отношений между нашими странами весьма высока».