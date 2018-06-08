МИД РФ: процесс подготовки встречи Путина и Трампа идет

СЕГОДНЯ 13:33 2018-06-08T16:13:06+03:00

В то же время в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что о конкретных датах и месте саммита говорить пока рано

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Министерство иностранных дел России прорабатывает варианты возможной встречи главы российского государства Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом 8 июня заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Исходим из того, что потребность в таком контакте с точки зрения запуска процесса нормализации и улучшения отношений между нашими странами весьма высока», — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что к настоящему времени пока рано говорить, где и когда именно пройдёт американо-российская встреча на высшем уровне, сообщает ТАСС.

«Сейчас дело за определением конкретного варианта для такого контакта. Пока по состоянию на сегодня ясности, где и когда он может состояться, по-прежнему нет», — резюмировал замглавы российского МИД.

Накануне ряд американских СМИ распространили информацию, что встреча глав двух сверхдержав может пройти уже до конца этого года в Австрии. Якобы с подобной инициативой к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу во время официального визита в Вену, обратился президент России Владимир Путин.