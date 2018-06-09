Путин выступил с видеообращением перед открытием Чемпионата мира по футболу-2018

СЕГОДНЯ 00:53 2018-06-09T01:12:15+03:00

Президент страны заверил, что болельщики и спортсмены смогут почувствовать себя в России, как дома [видео]

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Президент России Владимир Путин обратился с приветственной речью к спортсменам и болельщикам по случаю открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он отметил, что для нашей страны принимать у себя это важное международное событие – большая радость и честь.

«Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией. Ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом», - добавил Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия сделала все возможное, чтобы болельщики со всего мира чувствовали себя здесь как дома.

«Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА!» - сказал президент.

Видеообращение Путина по случаю открытия чемпионата мира по футболу в России.Владимир Путин выступил с обращением к участникам и гостям чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Глава государства подчеркнул, что принимать представителей международного футбольного сообщества большая радость и честь для России.

Как уже сообщал сайт kp.ru, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выразил уверенность, что Чемпионат мира по футболу – 2018 в России пройдет в доброжелательной и гостеприимной атмосфере, организаторы турнира сделали для этого все возможное.

Матчи главного футбольного турнира будут проходить в одиннадцати городах нашей страны с 14 июня по 15 июля. ЧМ откроется матчем Россия – Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» в Москве.