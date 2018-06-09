2018-06-09T10:45:02+03:00
Общество

Минэкономразвития урежет перечень предоставляемых МФЦ госуслуг

Невостребованные у населения опции будут исключены из существующего списка
Евгений ЧЕРНЕНКО
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МЭР сократит количество услуг, предлагаемых МФЦМЭР сократит количество услуг, предлагаемых МФЦФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество госуслуг, предоставляемых населению по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, будет сокращено. Минэкономразвития России подготовило проект закона, из которого следует об уменьшении уже существующего перечня.

Сначала список согласуют в правительстве. После того, как документ подпишет премьер-министр, поправки вступят в силу. В ведомстве намерены управиться до конца 2018 года.

Так, к примеру, будут урезаны сервисы, которые обслуживают Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), и также Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). По данным Минэкономразвития РФ, она за последний год оказались практически невостребованными.

Кроме того, сокращение функционала центров обслуживания произойдет также по некоторым сервисам, которые обслуживаются в ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство), МЧС и Ространснадзоре, сообщает газета «Известия».

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