2018-06-09T10:54:29+03:00
Политика

Путин на встрече с Мирзиеевым подтвердил планы посетить Узбекистан этой осенью

Глава российского государства с удовлетворением отметил развитие торгово-экономичекских отношений между Москвой и Ташкентом
Денис СУХОВ
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Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин. Фото: пресс-служба КремляШавкат Мирзиеев и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском городе Циндао.

Во время беседы Путин с удовлетворением отметил уверенное развитие экономических отношений между Москвой и Ташкентом, рост товарооборота между странами и совместные крупные проекты компаний из России и Узбекистана.

«Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано», - отметил российский лидер, обращаясь к Мирзиёеву.

В свою очередь президент Узбекистана выразил надежду, что конкретные детали запланированного на октябрь визита будут прорабатываться уже в ходе текущей встречи.

Как сообщал сайт «КП», Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае, где 9-10 июня проходит саммит ШОС.

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