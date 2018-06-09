2018-06-09T11:45:01+03:00
Экономика

Россиян будут поощрять денежными выплатами за сдачу батареек

В стране намерены повысить объем утилизации отработавших свой срок источников автономного питания
Евгений ЧЕРНЕНКО
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За сдачу батареек россиянам будут платитьЗа сдачу батареек россиянам будут платитьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Россиянам, надумавшим сдать использованные источники автономного питания (батарейки, аккумулятореные батареи), начнут выплачивать деньги. В ассоциации «ЖКХ и городская среда» подготовили проект, который, по замыслу разработчиков, позволит повысить утилизацию данных товаров.

Сколько буду платить сознательным гражданам и какова будет колькуляция цены за один использованный автономный источник питания, пока не называется. Известно только, что предусматривается оплата каждого сданного аккумулятора.

Реализовать такую идею в ассоциации планируют за счет нескольких составляющих. Как уверяют вдохновители идеи, средства на поощрения выделят из тарифа за коммунальные услуги, также в рамках экологического сбора для производителей батареек, сообщает газета «Известия».

Побудить к внедрению подобного рационализаторского предложения в России его разработчиков заставила довольно утлая инфраструктура по переработке источников питания. Каждый год ввозится около трех миллиардов батареек, а их переработкой занимается только один завод в Челябинске.

К слову, сейчас любой желающий может добровольно сдать батарейки в магазинах электроники, где есть специальные контейнеры. Затем эти контейнеры передаются специализированным компаниям, которые направляют их на переработку.

Также во многих российских городах развита сеть пунктов по приему отработавших свой срок аккумуляторных батарей.

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