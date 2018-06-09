МВД оповестило иностранцев о правилах поведения на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:09 2018-06-09T11:09:33+03:00

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Российское Министерство внутренних дел распространило инструкции для болельщиков по правилам поведения во время проведения чемпионата мира по футболу. Эти инструкции были направлены в посольства стран-участниц чемпионата, а также других заинтересованных государств.

Отмечается, что памятки предназначены помочь иностранным гостям избежать проблем с полицией. Здесь есть ответы на все самые часто задаваемые вопросы. В частности, в МВД рассказали, можно ли поддерживать футболистов с помощью вувузел (специальные приспособления в форме большого рожка для извлечения звуков), все ли животные запрещены к проходу на спортивные арены, как избежать выдворения из России за поведение на стадионе, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, чемпионат мира этого года состоится в России. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля. Финал состязаний состоится в Москве.