2018-06-09T11:42:50+03:00
В мире

Американский военнослужащий погиб во время атаки боевиков в Сомали

Еще пять человек получили ранения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Американские военные борются с боевиками в СомалиАмериканские военные борются с боевиками в СомалиФото: REUTERS
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Один американский военный погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения группы неизвестных боевиков в Сомали. Информацию об этом происшествии уже подтвердили в Пентагоне.

Сообщается, что террористы напали на американцев накануне в пятницу. Боевики были вооружены огнестрельным оружием и минометами. Инцидент произошел, когда военнослужащие США занимались транспортировкой сомалийских вооруженных сил.

«Убит один военнослужащий США и ранены еще четыре, а также один участник-партнер», - цитирует сообщение американского ведомства сайт телеканала «Звезда».

В Пентагоне добавили, что задачи миссии, представителями которой были раненые и погибший, заключаются в том, чтобы очистить сомалийские территории от боевиков группировки «Харакат аш-Шабаб». Террористы захватили земли силой и теперь контролируют обширные территории.

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