Американский военнослужащий погиб во время атаки боевиков в Сомали
Один американский военный погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения группы неизвестных боевиков в Сомали. Информацию об этом происшествии уже подтвердили в Пентагоне.
Сообщается, что террористы напали на американцев накануне в пятницу. Боевики были вооружены огнестрельным оружием и минометами. Инцидент произошел, когда военнослужащие США занимались транспортировкой сомалийских вооруженных сил.
«Убит один военнослужащий США и ранены еще четыре, а также один участник-партнер», - цитирует сообщение американского ведомства сайт телеканала «Звезда».
В Пентагоне добавили, что задачи миссии, представителями которой были раненые и погибший, заключаются в том, чтобы очистить сомалийские территории от боевиков группировки «Харакат аш-Шабаб». Террористы захватили земли силой и теперь контролируют обширные территории.