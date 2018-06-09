2018-06-09T12:38:39+03:00
Происшествия

Два пациента выпали за ночь из окон столичной больницы

Один из пострадавших выжил
Юлия ЩЕРБАКОВААлена МАРТЫНОВА
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В Москве за ночь из окон больницы выпали два пациентаВ Москве за ночь из окон больницы выпали два пациентаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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На севере Москвы в больнице №40 за одну ночь произошло сразу два ЧП. Вначале из окна четвертого этажа выпал 61-летний мужчина, а спустя некоторое время из палаты на втором этаже выпала 91‐летняя старушка. Оба пациента лечились у одного врача.

Известно, что первое ЧП произошло в 02:20. После падения с четвертого этажа пациент был вначале помещен в реанимацию 40-й больницы, а под утро карета скорой помощи перевезла его в НИИ Склифосовского. Здесь мужчина находится в экстренной реанимации. У него диагностированы травматический шок, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра и перелом челюсти.

Спустя час после происшествия в 03:30, из окна этой же больницы выпала 91-летняя пенсионерка. Ее лечащий врач сообщил, что женщина выпала сама при неизвестных обстоятельствах. Спустя час после падения она скончалась, передает телеканал «360».

В настоящее время полиция проводит проверку по обоим этим случаям.

"КП" дозвонилась до приемной главного врача 40-й больницы, но комментировать происшествие здесь отказались:

- Вы по какому вопросу? - уточнили в приемной.

- У вас ночью произошло ЧП - два пациента выпали из окон.

- И что? Главный врач сейчас на совещании, и вообще он не будет это комментировать, - заявили на том конце провода.

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