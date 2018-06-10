Минтруд хочет увеличить штрафы за отказ обслуживать инвалидов

СЕГОДНЯ 03:26 2018-06-10T03:26:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В России могут многократно возрасти штрафы за нарушение прав инвалидов, пожилых граждан и детей, например, если их обманут или откажутся обслуживать в магазине или другом учреждении. Министерство труда и соцзащиты подготовила соответствующий законопроект, который доступен на портале нормативных и правовых актов.

Документ предлагает дополнить статью «Нарушение иных прав потребителей» Административного кодекса новым составом правонарушения - отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) «по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом, кроме случаев, установленных законодательством» цитирует документ ТАСС.

За отказ обслуживать инвалидов предлагают установить штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Сейчас такое нарушение прав предусматривает штрафы в размере от пятисот до одной тысячи рублей, и от 5 до 10 тысяч рублей.