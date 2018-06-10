2018-06-10T09:11:04+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Более половины россиян собираются смотреть матчи ЧМ-2018

При этом 21% опрошенных планируют наблюдать за игрой с трибун
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый матч в рамках ЧМ-2018 состоится уже 14 июняПервый матч в рамках ЧМ-2018 состоится уже 14 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
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За последние полгода интерес россиян к событиям Чемпионата мира по футболу, который в этот раз пройдет в нашей стране, значительно вырос.

Согласно данным социологического опроса, более половины респондентов (56% или 67 млн человек) планируют смотреть матчи турнира по телевизору или в интернете. Еще в ноябре прошлого года данный показатель составлял всего 42%.

Речь идет о гражданах старше 16 лет. Основную часть потенциальной аудитории составляют люди поколения Y (родившиеся после 1981 года) и россияне в возрасте 40-49 лет. При этом наибольший интерес проявляют жители тех регионов, в которых будут принимать чемпионат мира.

По данным исследования агентства GfK, следить за всеми матчами турнира планируют 21% респондентов, еще около 13% опрошенных собираются наблюдать за игрой футболистов с трибун.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 14 июня, именно Россия откроет матчи группового турнира чемпионата и сыграет против сборной Саудовской Аравии.

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