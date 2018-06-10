2018-06-10T11:48:48+03:00
Политика

Лидеры стран ШОС подписали Циндаоскую декларацию

Всего по итогам китайского саммита было принято 17 различных документов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Расширенный состав ШОСРасширенный состав ШОСФото: REUTERS
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Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества приняли Циндаоскую декларацию, которая стала итоговым документом состоявшегося в Китае саммита ШОС. В ходе торжественной церемонии главы всех восьми государств поставили свои подписи под нормативно-правовым актом.

Всего же по итогам заседания было принято 17 документов. Среди них, "План действий организации на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", "Антинаркотическая стратегия государств - членов ШОС на 2018-2023 годы", программа действий по ее выполнению и итоговое информационное сообщение.

Также была утверждена программа сотрудничества членов организации в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, именно борьба с террористическими организациями является приоритетным направлением деятельности стран ШОС.

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