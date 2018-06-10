2018-06-10T08:18:04+03:00
Политика

Путин назвал приоритетное направление деятельности стран в рамках ШОС

По мнению президента России, особое внимание должно уделяться борьбе с терроризмом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании совета лидеров стран-членов ШОС в расширенном составе.

"Принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией", — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что саммит организации проходит 9-10 июня в китайском городе Циндао. Ожидается, что по его итогам будет подписано около 20 совместных документов.

Владимир Путин прибыл в КНР с трехдневным визитом еще в пятницу, 8 июня.

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