Путин назвал приоритетное направление деятельности стран в рамках ШОС

СЕГОДНЯ 08:18 2018-06-10T08:18:04+03:00

По мнению президента России, особое внимание должно уделяться борьбе с терроризмом

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании совета лидеров стран-членов ШОС в расширенном составе.

"Принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией", — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что саммит организации проходит 9-10 июня в китайском городе Циндао. Ожидается, что по его итогам будет подписано около 20 совместных документов.

Владимир Путин прибыл в КНР с трехдневным визитом еще в пятницу, 8 июня.