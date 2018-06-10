Путин предостерег США от ограничения импорта европейских автомобилей
Президент России Владимир Путин считает новые угрозы США относительно ограничения импорта европейских автомобилей "более существенными", чем все те "эмоциональные всплески", которые были ранее замечены в рамках последнего саммита "Большой семерки".
"Вот это серьезный вопрос, это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских", - сказал глава государства по итогам трехдневного визита в Китай.
По его мнению, такие меры могут негативно сказаться на всей мировой экономике, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон угрожает европейским странам введением 25-процентных пошлин на ввоз автомобилей. Так, например, для Германии, которая ежегодно получает с экспорта машин в США около 40 млрд долларов, нововведение может оказаться настоящим ударом.