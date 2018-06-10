Путин предостерег США от ограничения импорта европейских автомобилей

СЕГОДНЯ 12:04 2018-06-10T12:04:05+03:00

Президент России считает, что такие меры будут иметь негативные последствия для всей мировой экономики

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Президент России Владимир Путин считает новые угрозы США относительно ограничения импорта европейских автомобилей "более существенными", чем все те "эмоциональные всплески", которые были ранее замечены в рамках последнего саммита "Большой семерки".

"Вот это серьезный вопрос, это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских", - сказал глава государства по итогам трехдневного визита в Китай.

По его мнению, такие меры могут негативно сказаться на всей мировой экономике, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон угрожает европейским странам введением 25-процентных пошлин на ввоз автомобилей. Так, например, для Германии, которая ежегодно получает с экспорта машин в США около 40 млрд долларов, нововведение может оказаться настоящим ударом.