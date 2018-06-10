2018-06-10T14:31:37+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В преддверии ЧМ-2018 открыли движение по новой транспортной развязке к аэропорту в Жуковском

Участок расширен до трех полос и организовано одностороннее движение
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Новая развязка потребовалась в связи с открытием аэропорта ЖуковскийНовая развязка потребовалась в связи с открытием аэропорта Жуковский
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Около международного аэропорта Жуковский в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 открыли движение по одноуровневой транспортной развязке. Она находится на пересечении улицы Кооперативная и выезда на автодорогу «Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от трассы М-5 «Урал». Раньше тут действовало двустороннее движение по улицам Коооперативная, Гарнаева и Наркомвод. Движение по новому объекту предусмотрено односторонним. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

- Строительство транспортной развязки выполнено в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и призвано улучшить условия подъезда к аэропорту Жуковский, ликвидировав затор на пересечении улиц Кооперативная и Наркомвод. Участок расширен до трех полос и организовано одностороннее движение. Перспективная пропускная способность по дороге составляет порядка 40 тысяч автомобилей в сутки, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Как говорят специалисты, расчетная скорость движения по трехполосной развязке составит 50 км/ч. Для комфорта жителей ближайших домов вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

Новая развязка потребовалась в связи с открытием аэропорта Жуковский с пропускной способностью 2 млн пассажиров в год. Основное направление подъезда к аэропорту и выезда с него осуществлялось только со стороны автодороги М-5 «Урал», два года назад выросла интенсивность движения на улицах Кооперативная, Гарнаева и Наркомвод. А в 2019 году еще и предполагается расширение пассажирского терминала до 30 тысяч квадратных метров с пропускной способностью 5 млн пассажиров в год.

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