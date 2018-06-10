2018-06-10T14:35:02+03:00
Происшествия

В Северном Голливуде произошла стрельба, пострадали семь человек

По данным местной пожарной службы, у пяти человек огнестрельные ранения, у еще двух травмы другого характера
Екатерина БОЛГОВА
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В Северном Голливуде произошла стрельбаВ Северном Голливуде произошла стрельбаФото: REUTERS
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В воскресенье, 10 июня, произошла стрельба в американском районе Северный Голливуд, штат Калифорния. По информации пожарной службы Лос-Анджелеса, в результате происшествия пострадали семь человек.

"Пожарная служба Лос-Анджелеса прибыла на место стрельбы … У пяти человек огнестрельные ранения, у еще двух ранения другого характера", — сообщается в заявлении на сайте пожарной службы.

Известно, что в результате инцидента пострадали пять мужчин и две женщины. Все раненые были доставлены в больницу. Подробности произошедшего не сообщаются. Как передал телеканал NBC, стрельба произошла примерно в 1.00 по местному времени (11.00 по московскому времени) на торжественном мероприятии в частном доме.

Как сообщал сайт kp.ru, в результате перестрелки 6 июня в городе Джексонвилл, штат Флорида, три человека погибли, и еще один получил тяжелые ранения.

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