2018-06-10T15:01:40+03:00
Общество

Десять самолетов будут разгонять облака над Москвой в День России

Мероприятия по созданию благоприятных погодных условий в столице запланированы на 12-13 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков в День РоссииДесять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков в День РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Разгонять облака над Москвой в День России будут десять самолетов типа Як-42, Ан-12 и Ан-26. Такое заявление сделал заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что мероприятия по созданию благоприятных погодных условий в столице запланированы на вторник и среду 12-13 июня.

"В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе", - цитирует его "Интерфакс".

По словам заммэра, количество применяемых для защиты метеосреды веществ будет определяться непосредственно в день празднования, исходя из погодных условий. В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что при необходимости будут задействованы сухой лед, жидкий азот и йодистое серебро.

Ранее сайт kp.ru публиковал программу праздничных мероприятий на 11-12 июня.

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