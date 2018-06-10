Десять самолетов будут разгонять облака над Москвой в День России

СЕГОДНЯ 15:01 2018-06-10T15:01:40+03:00

Десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков в День России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мероприятия по созданию благоприятных погодных условий в столице запланированы на 12-13 июня

Изменить размер текста: A A

Разгонять облака над Москвой в День России будут десять самолетов типа Як-42, Ан-12 и Ан-26. Такое заявление сделал заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что мероприятия по созданию благоприятных погодных условий в столице запланированы на вторник и среду 12-13 июня.

"В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе", - цитирует его "Интерфакс".

По словам заммэра, количество применяемых для защиты метеосреды веществ будет определяться непосредственно в день празднования, исходя из погодных условий. В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что при необходимости будут задействованы сухой лед, жидкий азот и йодистое серебро.

Ранее сайт kp.ru публиковал программу праздничных мероприятий на 11-12 июня.