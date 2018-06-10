2018-06-10T16:42:12+03:00
В мире

СМИ: ВВС Венгрии привели в боевую готовность из-за украинского самолета

Инцидент произошел на границе в районе пункта пропуска Лужанка — Берегшурань
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за украинского самолета‍ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за украинского самолета‍Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Военно-воздушные силы Венгрии были подняты по тревоге из-за небольшого украинского самолета.

Как сообщает Мукачево.net, инцидент случился на границе в районе пункта пропуска Лужанка — Берегшурань. Венгерские пограничники объявили тревогу и доложили о произошедшем в органы безопасности НАТО. ВВС были приведены в боевую готовность - в воздух подняли многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Отмечается, что после нескольких маневров нарушитель покинул венгерское воздушное пространство. По данным военных, это могло быть контрабандное судно, перевозившее нелегалов или запрещенный груз из Закарпатья в Евросоюз.

Напомним, отношения Венгрии и Украины испортились на фоне дискуссий о киевском законе об образовании, сокращающем возможность обучения на Украине на других языках. В Будапеште считают, что закон нарушает права национальных меньшинств. Глава МИД Венгрии сообщил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого указанного закона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Меган Маркл нарушила правила королевского этикета
Порошенко благодарен лидерам «Большой семерки» за «мощный сигнал» поддержки Украины
В грузинском Марнеули из выброшенных на мусорную свалку яиц вылупились цыплята
При пожаре на заводе BMW в Германии пострадали три человека
Самолет Трампа приземлился в Сингапуре, где пройдет саммит США-КНДР
"Обо мне хорошо заботятся": Сенцов поделился впечатлениями о российской колонии
Митинг оппозиции в Москве собрал около 1,7 тысяч человек
В Электростали при пожаре в квартире пострадал человек
Асад возложил ответственность за продолжение войны в Сирии на западные страны
В Японии автомобиль врезался в супермаркет, ранения получили 14 человек
Десять самолетов будут разгонять облака над Москвой в День России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву на следующей неделе
В Северном Голливуде произошла стрельба, пострадали семь человек
В преддверии ЧМ-2018 открыли движение по новой транспортной развязке к аэропорту в Жуковском
Путин об итогах «Прямой линии»: персональная ответственность чиновников должна быть усилена
Опубликовано видео проезда кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре
Глава UFC анонсировал бой Нурмагомедова с Макгрегором
"Доел суп и поехал убивать": Несостоявшийся киллер рассказал о покушении на Бабченко