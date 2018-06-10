СМИ: ВВС Венгрии привели в боевую готовность из-за украинского самолета

СЕГОДНЯ 16:41 2018-06-10T16:42:12+03:00

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Военно-воздушные силы Венгрии были подняты по тревоге из-за небольшого украинского самолета.

Как сообщает Мукачево.net, инцидент случился на границе в районе пункта пропуска Лужанка — Берегшурань. Венгерские пограничники объявили тревогу и доложили о произошедшем в органы безопасности НАТО. ВВС были приведены в боевую готовность - в воздух подняли многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Отмечается, что после нескольких маневров нарушитель покинул венгерское воздушное пространство. По данным военных, это могло быть контрабандное судно, перевозившее нелегалов или запрещенный груз из Закарпатья в Евросоюз.

Напомним, отношения Венгрии и Украины испортились на фоне дискуссий о киевском законе об образовании, сокращающем возможность обучения на Украине на других языках. В Будапеште считают, что закон нарушает права национальных меньшинств. Глава МИД Венгрии сообщил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого указанного закона.