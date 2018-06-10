ФСБ расширяет требования при приеме на работу

СЕГОДНЯ 18:21 2018-06-10T18:21:52+03:00

В частности, кандидаты должны будут сообщать о возбуждении уголовных дел в отношении своих родственников

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Федеральная служба безопасности России ужесточила требования при приеме на работу, расширив список сведений, которые должны будут предоставлять кандидаты. В частности, они обязаны будут докладывать о возбуждении уголовных дел в отношении своих родственников.

Сведения об этом содержатся в проекте приказа главы ФСБ, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов в воскресенье, 10 июня. В пояснительной записке к проекту сообщается, что документ разработан для повышения эффективности обеспечения собственной безопасности ведомства. Проект предусматривает расширение списка требований к кандидатами.

Кандидат на работу должен рассказать о фактах возбуждения уголовного дела в отношении его жены (мужа) и близких родственников, а также возникновения у него и родственников права пользования, владения или распоряжения транспортными средствами, подлежащими госрегистрации.