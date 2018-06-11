Захарова прокомментировала ставшую вирусной фотографию с саммита G7

СЕГОДНЯ 10:28 2018-06-11T10:29:13+03:00

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала фотографию с канадского саммита "Большой семерки", которая уже успела стать вирусной. Дипломат призналась, что сначала приняла снимок за творчество любителей фотошопа и очень удивилась, узнав о ее происхождении.

Речь идет о фотографии, на которой канцлер Германии Ангела Меркель, уперев руки в стол, строго смотрит на президента США Дональда Трампа. Тот, в свою очередь, демонстрирует полную незаинтересованность в разговоре и остается единственным среди присутствующих, кто сидит на стуле. Рядом с американским лидером стоит его советник Джон Болтон, чуть дальше расположился премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Напротив них стоит сама Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава британского правительства Тереза Мэй.

Захарова прокомментировала фотографиюФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Примечательно, что Трамп не смотрит ни на кого из присутствующих, а его руки, скрещенные на груди, демонстрируют полное нежелание вести диалог.

"Неважно, что было за закрытыми дверями. Вернее, неважно, что двери были закрыты. Один кадр - и занавес поднят", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.