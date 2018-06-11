Минобрнауки Украины планирует убрать слово "родители" из учебников

СЕГОДНЯ 10:51 2018-06-11T10:51:57+03:00

В ведомстве считают, что оно дискриминирует детей из неполных семей

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Министерство образования и науки Украины предложило заменить слово "родители" в школьных учебниках на "родные". Таким образом ведомство планирует отстаивать интересы детей из неполных семей.

Специалисты провели антидискриминационную экспертизу и выяснили, что многие украинские школьники не могут найти в учебниках отражение себя, своих родных или обстоятельств, в которых они живут. Это связано, прежде всего с тем, что около 3 млн детей (40% от общего числа учащихся) растут в семьях, где нет одного из родителей или сразу обоих.

В Минобрнауки считают, что для таких школьников решение задач с упоминанием исключительно полных семей может быть болезненным. Это якобы заставляет их чувствовать себя неполноценными. То же самое касается иллюстраций с изображением исключительно двух родителей, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что в 2015 году из украинских учебников был изъят также термин "освобождение от фашистских захватчиков", а понятие "Великая отечественная война" заменено на "Вторая мировая война", передает сайт kp.ru.