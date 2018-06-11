В Алма-Ате началось заседание Совета глав МИД стран ОДКБ

СЕГОДНЯ 12:06 2018-06-11T12:06:48+03:00

Министры обсудили, ситуацию в Сирии и Афганистане, поддержали российское заявление по РСМД и назначили дату встречи лидеров государств организации

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В понедельник, 11 июня, в Алма-Ате стартовало очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в расширенном составе под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова.

В ходе обсуждения министры затронули военно-политическую ситуацию в Афганистане и меры по оказанию помощи этому государству. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, выразил беспокойство в связи с созданием в стране плацдарма террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Кроме того, был упомянут процесс урегулирования сирийского кризиса. Министры пришли к выводу, что данная проблема может быть решена исключительно политико-дипломатическим путем.

Главы ведомств также высказали свою поддержку российскому заявлению по Договору о ракетах средней и малой дальности, согласно которому США ответственны за нарушение данного документа.

Еще в начале заседания было решение, что встреча Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой обычно участвуют лидеры стран, состоится 8 ноября, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце мая государства-члены организации одобрили план совместного реагирования на информационные угрозы.