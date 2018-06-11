2018-06-11T14:22:21+03:00
Политика

Лавров: в подрыве ДРСМД не заинтересованы ни Россия, ни США

Глава МИД РФ заявил об этом по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казахстане
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ни США, ни Россия не заинтересованы в подрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ходе Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казахстане было принято совместное заявление о ситуации вокруг ДРСМД.

"Заявление принято. В нем выражается поддержка этого документа. Одновременно выражается озабоченность тем, что в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что он находится под угрозой. Это ни в чьих интересах — не в интересах России и США, как основных участников этого договора, и не в интересах мирового сообщества, в том числе стран-членов ОДКБ", — сказал Лавров.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что принятое заявление посвящено 30-летию вступления договора в силу.

"Казахстан как сторона этого исторического договора подтверждает свою полную приверженность данному документу и призывает все стороны к его сохранению и неукоснительному соблюдению", — добавил Абдрахманов, передает РИА Новости.

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