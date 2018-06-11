Конашенков: в Сирии готовится провокация с применением химоружия
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор готовится провокация с использованием химического оружия. По его словам, провокацию разрабатывают "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США.
"По информации, подтвержденной по трем независимым каналам в Сирии, командование так называемой "Сирийской свободной армии" при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьезную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор", — сказал Конашенков.
Он отметил, что представители ССА завезли баллоны с хлором в населенный пункт Хакль Аль-Джафра в сирийской провинции Дейр-эз-Зор для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения".
Напомним, 4 апреля 2018 года США заявили о применении химического оружия в сирийском Идлибе. Спустя три дня американская сторона совершила ракетную атаку территории Сирии.