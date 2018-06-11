2018-06-11T16:02:12+03:00
Происшествия

Житель Флориды ранил полицейского и взял в заложники четверых детей

Спецназ ведет переговоры с нападавшим, но пока безуспешно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Житель Флориды взял в заложники четырех детейЖитель Флориды взял в заложники четырех детейФото: REUTERS
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Житель города Орландо штата Флорида устроил стрельбу в жилом квартале и захватил в заложники четверых детей. В результате инцидента серьезно пострадал один сотрудник полиции.

Все началось с того, что еще в воскресенье офицеры выехали на вызов о бытовом насилии. Женщина позвонила в службу спасения и заявила, что ее избивает собственный парень. Когда прибывшие на место инцидента правоохранители попытались арестовать буйного мужчину, он открыл стрельбу из пистолета.

В результате один из полицейских был серьезно ранен и доставлен в больницу, где ему уже провели операцию. Однако выживет пострадавший или нет, пока сказать сложно.

Между тем, сразу после перестрелки нападавший забаррикадировался в квартире, взяв в заложники четверых детей которые, вероятно, являются его собственными. Речь идет о годовалом ребенке и школьниках в возрасте 7,10 и 12 лет.

Уже утром в понедельник, 11 июня, на место происшествия прибыл спецназ. Сейчас специалисты ведут со стрелком переговоры.

”Наша главная проблема сейчас - безопасность детей в этой квартире. Надеюсь, он мирно сдается", - цитирует телеканал Fox News начальника местного отделения полиции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце мая в Москве подвыпивший 58-летний художник Александр Боровой также решил захватить заложников. Ими стали его соседи по коммунальной квартире - муж с женой и их маленький сын. Закончилось все тем, что москвич застрелил главу семейства, а после попытался убить себя.

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