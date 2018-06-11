2018-06-11T22:52:34+03:00
В мире

У бровей канадского премьера появился свой аккаунт в Twitter

Пользователи соцсетей высмеяли «сползшие» брови Джастина Трюдо [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Премьер-министр Канады Джастин ТрюдоПремьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

У бровей премьер-министра Канады Джастина Трюдо появился собственный аккаунт в Twitter. Это произошло после того, как пользователи социальных сетей высмеяли эту часть лица политика.

Как сообщает газета Daily Mail, многие обратили внимание на брови Трюдо во время его выступления на саммите G7. Появились предположения, что левая бровь политика — накладная, и она сползла вниз. Иллюзия этого могла возникнуть из-за освещения или угла съемки.

Бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби в шутку написал, что «Дональд Трамп объявил новые тарифы на поддельные брови».

«Брови Джастина Трюдо просто украли мой виски и укатили в моей машине», — сострил другой пользователь.

На странице бровей Трюдо в Twitter тоже опубликовано несколько постов.

«Джастин Трюдо носит поддельные брови и заботится о нас большую часть времени. Но он действительно напуган Дональдом Трампом, поэтому пот ослабил клей, который держит нас на месте. Пустяки», — говорится в одном из твитов.

Напомним, в ходе саммита «большой семерки» в пригороде Квебека Трюдо пригрозил «жестко ответить», если американский лидер Дональд Трамп продолжит вводить «нечестные тарифные барьеры».

В интернете посмеялись над бровями Трюдо .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пашинян считает, что в армяно-российских отношениях начался новый этап
В Берлине началась встреча глав МИД «нормандской четверки»
Мэй: дискуссия о возвращении к формату G8 возможна только после изменения позиции России
Охрану канцлера Австрии усилили после угроз убийства в соцсетях
Власти Болгарии помиловали корову Пенку, сбежавшую за границы Евросоюза
Хиддинк заявил, что российской сборной психологически важно победить в первом матче ЧМ-2018
Американский журнал оценил особенности нового ЗРК С-500
Рособрнадзор опроверг сообщение об аннулировании результатов ЕГЭ
Джефф Монсон получит российский паспорт в День России
Министр финансов США объяснил расширение антироссийских санкций
Компания Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI
Яшин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра Москвы
В эстонском порту арестовали российский грузовой паром Petersburg
Российские ВКС помогли предотвратить прорыв боевиков в сторону Пальмиры
США расширили антироссийские санкции
СМИ: в Румынии обокрали российского посла
Путин рассказал о здоровье Собчака после проигрыша на выборах главы Петербурга
Испания примет судно с нелегалами, которое не пустили Италия и Мальта
Постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» получила премию Tony за лучший спектакль
Житель Флориды ранил полицейского и взял в заложники четверых детей
Меркель надеется на продолжительную встречу Путина и Трампа
В немецком аэропорту загорелся тягач: пострадали шесть человек