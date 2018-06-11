У бровей канадского премьера появился свой аккаунт в Twitter

СЕГОДНЯ 22:49 2018-06-11T22:52:34+03:00

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У бровей премьер-министра Канады Джастина Трюдо появился собственный аккаунт в Twitter. Это произошло после того, как пользователи социальных сетей высмеяли эту часть лица политика.

Как сообщает газета Daily Mail, многие обратили внимание на брови Трюдо во время его выступления на саммите G7. Появились предположения, что левая бровь политика — накладная, и она сползла вниз. Иллюзия этого могла возникнуть из-за освещения или угла съемки.

Бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби в шутку написал, что «Дональд Трамп объявил новые тарифы на поддельные брови».

«Брови Джастина Трюдо просто украли мой виски и укатили в моей машине», — сострил другой пользователь.

На странице бровей Трюдо в Twitter тоже опубликовано несколько постов.

«Джастин Трюдо носит поддельные брови и заботится о нас большую часть времени. Но он действительно напуган Дональдом Трампом, поэтому пот ослабил клей, который держит нас на месте. Пустяки», — говорится в одном из твитов.

Напомним, в ходе саммита «большой семерки» в пригороде Квебека Трюдо пригрозил «жестко ответить», если американский лидер Дональд Трамп продолжит вводить «нечестные тарифные барьеры».