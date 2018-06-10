Лидеры G7 согласовали общее итоговое коммюнике саммита

СЕГОДНЯ 00:42 2018-06-10T00:42:11+03:00

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Главы стран-участниц клуба G7 согласовали итоговое коммюнике саммита, который завершился в Канаде. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Он подчеркнул, что итоговый документ был одобрен всеми членами «Большой семерки» и выходит от имени всех стран, входящих в это неформальное объединение. Кроме того, одним из результатов встречи стала договоренность о создании механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств.

«Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет наносить нам вред», - сказал Трюдо.

Глава правительства Канады отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом разногласия в торговой сфере, и подчеркнул, что готов к сотрудничеству с американской администрацией, однако, не перестанет защищать интересы Канады, передает ТАСС.

«Я ясно дал понять, что я всегда буду защищать канадских рабочих и канадские интересы», - заверил глава правительства.

По его словам, Канаа и США смогли достичь за несколько последних дней настоящего прогресса по широкому кругу вопросов.