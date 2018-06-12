"Какие санкции?": На Украине придумали, как победить Россию
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович уверен, что победить Россию удастся лишь тогда, как все граждане незалежной будут чувствовать себя счастливыми. По его мнению, санкции в отношении нашей страны уже давно не дают нужного эффекта.
"Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу — в России, Белоруссии, Венгрии и Польше — будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине", - заявил политик.
Он подчеркнул, что направленные западом против РФ ограничительные меры неэффективны, а настоящие санкции выглядят по-другому. Речь идет, например, о введенных американцами пошлин на ввоз стали и алюминия, которые затронули, в частности, и Украину.
"Какие санкции? Вы сами против себя ввели санкции, когда не даете нормальным людям, которые умеют управлять экономикой, ею управлять, а ставите на нее тех, кто ближе к вам по потокам", - сказал лидер партии в эфире телеканала "112 Украина".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 11 июня, Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции и добавили в свой "черный список" 5 компаний и 3 топ-менеджера.
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