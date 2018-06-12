"Какие санкции?": На Украине придумали, как победить Россию

СЕГОДНЯ 10:36 2018-06-12T10:36:21+03:00

Депутат Рады Вадим Рабинович указал на то, что ограничительные меры в отношении Москвы уже не действуют

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Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович уверен, что победить Россию удастся лишь тогда, как все граждане незалежной будут чувствовать себя счастливыми. По его мнению, санкции в отношении нашей страны уже давно не дают нужного эффекта.

"Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу — в России, Белоруссии, Венгрии и Польше — будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине", - заявил политик.

Он подчеркнул, что направленные западом против РФ ограничительные меры неэффективны, а настоящие санкции выглядят по-другому. Речь идет, например, о введенных американцами пошлин на ввоз стали и алюминия, которые затронули, в частности, и Украину.

"Какие санкции? Вы сами против себя ввели санкции, когда не даете нормальным людям, которые умеют управлять экономикой, ею управлять, а ставите на нее тех, кто ближе к вам по потокам", - сказал лидер партии в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 11 июня, Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции и добавили в свой "черный список" 5 компаний и 3 топ-менеджера.