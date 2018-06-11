США расширили санкции против России

СЕГОДНЯ 22:28 2018-06-11T22:29:35+03:00

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Пока россияне отдыхали на длинных выходных, в США подготовили новые санкции против 5 российских IT-компаний и троих сотрудников этих фирм. В сообщении на сайте Минфина США говорится, что причиной введения санкций стала их "причастность кибератакам". А также работа на российскую Федеральную службу безопасности.

В «черный список» попали петербургский производитель подводных аппаратов и водолазного оборудования «Дайвтехносервис». НИИ «Квант» из Москвы, который занимается разработкой электронно-вычислительный средств. И консалтинговая компания Digital Security — она занимается разработками в сфере информационной безопасности. Помимо них, в санкционный список попали также зарегистрированные за пределами России компании Embedi и Erpscan, которые, по данным Минфина США,​ связаны с Digital Security.

Пополнился санкционный список и тремя топ-менеджерами из России. Все они связаны с компанией «Дайвтехносервис». Это совладелец компании Владимир Каганский, гендиректор Александр Трибун и руководитель отдела продаж Олег Чириков.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин объяснил новые санкции новой конспирологической теорией:

- Санкции нацелены на возможности российский властей отслеживать данные, которые проходят по подводным кабелям связи. Эти кабели несут в себе основную долю мировой телекоммуникационной информации, - уточнил он.

В конце прошлого года НАТО вдруг забеспокоилось о безопасности подводных линий коммуникации из-за активности российских подводных лодок у берегов Европы. Мол, если Россия атакует эти кабели, это нанесет катастрофический ущерб всему интернету и мировой торговле. Российские эксперты назвали эти подозрения надуманными и безосновательными. Но, видимо, в США считают по-другому.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобные действия американских властей выглядят жалко.

- Такое впечатление, что американский санкционный механизм уже вышел из-под контроля здравого смысла, - цитирует сенатора РИА Новости. - Он существует сам по себе и требует постоянной подпитки для самоутверждения. Уже давно не имеют значения ни фактор обоснованности санкций, ни фактор их эффективности. Тем более что в случае с Россией нет ни первого, ни второго.

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