Во ФСИН рассказали, какие специалисты наиболее востребованы в тюрьме

СЕГОДНЯ 15:05 2018-06-12T15:05:36+03:00

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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали, какие специалисты наиболее востребованы в тюрьме. Отмечается, что профессии мастера отделочных строительных работ, сварщика, каменщика, бетонщика, фрезеровщика, тракториста и электромонтера. Кроме того, пользуются спросом такие профессии, как швея, портной, раскройщик, повар, парикмахер, животновод, овощевод, пекарь, вальщик леса, оператор котельной, токарь.

В пресс-бюро ФСИН отметили, что востребованность специальностей зависит от «потребностей производства исправительного учреждения». По данным ведомства, адаптация заключенных включает в себя не только труд, но и учебу.

Обучение проводится по 168 профессиям, которые можно разделить на следующие группы: «Искусство и культура», «Информатика и вычислительная техника», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Машиностроение» и другие.

В последнее время в образовательных учреждениях ФСИН появились такие специалисты, как пожарный, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин и слесарь-сантехник, передает RT.