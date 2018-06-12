В ВСУ заявили о неготовности к войне с Россией

СЕГОДНЯ 15:32 2018-06-12T15:32:50+03:00

По словам старшего офицера штаба операции Объединенных сил (ООС), в случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» такую войну

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На Украине признали, что Вооруженные силы страны не готовы к войне с Россией. Как сообщил старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС), в случае военного конфликта с Москвой ни Украина, ни армия "не потянут" такие боевые действия. Он отметил, что у украинских властей недостаточно военного контингента на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.

"У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией", — сказал офицер, пишет издание "Страна.ua".

Напомним, ранее депутат Верховной рады, глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что нужно предпринять Украине, Киеву "победить" Москву. Он считает, для этого Украина должен сделать своих граждан "более счастливыми", чтобы другим государствам, в том числе России, стало "завидно".