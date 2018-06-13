Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Москву

СЕГОДНЯ 02:13 2018-06-13T02:13:54+03:00

По некоторым данным, Ильхам Алиев планирует посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу, которая намечена на 14 июня

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Во вторник, 12 июня, поздно вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву.

«12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте азербайджанского лидера.

Стоит отметить, что, по некоторым данным, Алиев планирует присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу, которое пройдет на московском стадион «Лужники» 14 июня. Причем также на церемонию открытия ЧМ-2018 собирается приехать и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Таким образом, это будет первое мероприятие, на котором могут встретиться лидеры Армении и Азербайджана.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), которая прошла в турецком Эскишехире.