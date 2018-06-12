Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии

СЕГОДНЯ 17:03 2018-06-12T17:58:20+03:00

Зимой 1983-го в Бонне глава МИД СССР Андрей Громыко и экс-канцлер ФРГ Вилли Брандт обсуждали многое, в том числе и знаменитую сделку «газ в обмен на трубы». Фото: Георгий Надеждин/ТАСС

12 июня должен быть запущен Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря...

Изменить размер текста: A A

«Газпром» договорился с Анкарой, что вторая нитка газопровода «Турецкий поток» протянется до Евросоюза. В «войне газопроводов» российский концерн может нарисовать себе еще одну звездочку, подобную тем, что наши летчики рисовали на бортах своих машин, ведя счет сбитым вражеским самолетам.

А президент Азербайджана Ильхам Алиев в торжественной обстановке запустил в трубу газ для проекта Южный Газовый коридор (ЮГК), который послужит для поставок топлива в Европу в обход России. Противники России тоже могли бы тут нарисовать себе звездочку. И посчитать, что счет в очередном раунде «газовой войны» за Европу сравнялся: 1-1.

Но не все так просто. ЮГК заработает в полную мощность уже после того, как будет запущен «Турецкий поток», строящийся сейчас «Газпромом». И, в отличие от ЮГК, у российского проекта есть, чем заполнять трубу.

«Газовая война» идет по всем фронта. И это не преувеличение.

ПЕРВАЯ ГАЗОВАЯ

Самым лакомым кусочком на мировом газовом рынке, безусловно, является Европа. Обширный континентальный рынок наиболее платежеспособных из развитых стран мира, почти лишенный энергоносителей (кроме Норвегии), если не считать незначительные запасы угля. Ни тебе нефти, ни газа. Зато огромные потребности в них. Это стало ясно еще в 60-х годах прошлого века, когда разгорелась первая газовая война за европейский рынок между СССР и США.

Тогда Москва решила построить сеть магистральных трубопроводов для поставок природного газа в Европу. А США намеревались облагодетельствовать европейцев сжиженным природным газом (СПГ), транспортируя его танкерами. В первую очередь, из Алжира.

Некоторые исследователи считают, что одна из первых «цветных революций» (на тот момент неудавшаяся из-за решительности стран соцсодружества), знаменитая «Пражская весна» 1968 года была организована спецслужбами Запада, в частности, ЦРУ, специально для того, чтобы сорвать начало поставок советского газа. В другой стране Европы, во Франции, в том же году по инициативе тех же сил с поста президента сместили Шарля де Голля, вызвавшего немалое неудовольствие Вашингтона.

Нашлось тогда место и санкциям США. Они запретили поставку труб большого диаметра в СССР. Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, поначалу разрешивший немецким фирмам поставку таких труб Советскому Союзу, в апреле 1963-го наложил запрет на эти контракты. И заявил, что они «угрожают безопасности ФРГ и интересам безопасности союзников». В итоге два немецких концерна, «Маннесман» и «Крупп» понесли убытки на общую сумму до 200 млн долларов (в нынешних ценах порядка полутора миллиардов долларов). А следствием того стал проигрыш христианских демократов на выборах. Новый канцлер, социал-демократ Вилли Брандт оказался пожестче своих современников и нынешних германских властей, на шантаж США не поддался. Он одобрил сделку «газ-трубы», предложенную министром иностранных дел СССР Андреем Громыко, по которой немецкие компании начали поставлять необходимые газопроводу трубы в обмен на поставки газа.

Тогда американцам пришлось утереться. Отыгрались они при Горбачеве. И с разгромным счетом, уничтожив СССР .

Пока получают разрешения на прокладку «Северного потока-2» (осталась только Дания), в районе немецкого Грейфсвельда уже идут работы по расчистке «фарватера» для будущего газопровода.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГАЗОВЫЕ ВРАГИ…

Во времена Ельцина и торжества либеральной демократии Россия была такой тактичной на международной арене, так боялась наступить кому-нибудь на мозоль или просто обратить на себя внимание, что ее перестали считать не то что серьезным, а и абы каким игроком. Тем с большим изумлением мир вновь узрел российский «Газпром» в центре паутины магистральных внутренних и международных газопроводов, разрабатывающий масштабные месторождения и предлагающий к реализации новые перспективные проекты.

И практически тут же Штаты начали ставить России палки в колеса - под предлогом диверсификации рисков и европейской «энергетической независимости от России». Газовая «экспансия» России в Европу стала главной целью США. Ликвидировать ее решили двумя путями. Вытеснить Россию путем поставок своего сжиженного природного газа в Европу. И - насытив европейский рынок газом из других стран-поставщиков и по альтернативным газопроводам.

Первый путь для американцев был предпочтительней: и финансовый поток России перекрывали, и компаниям из США немалая денежка перепадала. Но американской политике активно мешает экономика. Нормальные европейцы, в отличие от их младоевропейских соседей, заглядывающих в рот США, не готовы платить больше, если можно платить меньше.

И потому у американцев пока европейские блины выходят комом. Например, по наводке Вашингтона Литва для снижения зависимости от «Газпрома» несколько лет назад взяла в аренду Плавучий терминал для СПГ под гордым названием Independence («Независимость»). Терминал арендовался, чтобы Литва сама стала хабом и раздавала газ, как минимум, еще и Латвии с Эстонией.

Но на момент первой американской поставки природный газ из России стоил Литве 180 долларов за тысячу кубов. СПГ из Норвегии в пересчете на тысячу кубов - $241. А американский газ Литва купила по более, чем 255 долларов за тот же объем. То есть, чтобы для Литвы это стало коммерчески выгодным, ей надо было накручивать свою наценку уже на и без того самый высокий прайс среди имеющихся. Желающих отдавать гроши просто так не нашлось. Литва в убытках от потенциального хаба. Ведь каждый год платит за аренду терминала 43 млн евро. «Независимость» дорогого стоит.

Пока американцы поставляют в Европу свой СПГ в страны, которые российский газ не получают– Испанию и Португалию. Да и танкерного флота, способного доставить весь объем необходимого европейским потребителям американского СПГ, нет. Кстати, недовольны таким «бизнесом» с Европой и американские компании. Если в Европу они поставляют газ чуть ли не в убыток себе, то в странах Южной Америки и в Юго-Восточной Азии продают свой СПГ чуть ли не в полтора раза дороже.

СПГ – продукт гораздо более затратный, чем просто природный газ. Чтобы газ перешел в жидкое состояние, его надо охлаждать несколько раз, а это делает дороже готовый товар. СПГ становится более выгодным, когда у него короткий маршрут доставки. Чем короче путь от поставщика к потребителю, тем рентабельнее. И тут, скорее, России есть что предложить Европе и той же Юго-Восточной Азии, особенно, Японии, чем американцам. Так в декабре прошлого года в Великобританию пришел танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» с грузом СПГ. Но не американского или норвежского происхождения, а с полуострова Ямал. Закупленного у российского ОАО «Ямал-СПГ».

Пока прямое противостояние США и России на европейском газовом рынке складывается не в пользу Вашингтона. Но у американцев есть ведь и второй путь.

… И КОНКУРЕНТЫ

После развала СССР бывшие республики получили независимость. Некоторые, как, например, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан при этом оказались буквально сидящими на богатстве. Нефтяные и газовые месторождения в этих странах были, казалось бы, залогом будущего благополучия. В силу легкости добычи этих ресурсов и дешевизны рабочей силы они могли предлагать газ и нефть чуть ли не по демпинговым ценам и все равно остались бы в прибыли.

Правда, подкачала география. С одной стороны, эти республики удалены от перспективных рынков сбыта и не имеют со странами-потребителями общих границ (кроме граничащего с КНР Казахстана). С другой – их реальные соседи не очень платежеспособны. Сейчас многие забыли, но наш «Газпром» покупал почти весь туркменский газ задешево и продавал его уже от себя в ту же Европу.

А хочется ведь этим государствам получать всю максимальную прибыль! Чем и пытаются воспользоваться США, чтобы ослабить позиции России. Предлагая, в том числе, и альтернативные маршруты доставки газа из этих и других стран в обход нашей.

Например, идея Транскаспийского газопровода, реализации которой противостоят Россия и Иран, (из Казахстана через богатую газом Туркмению по дну Каспийского моря в Азербайджан) возникла в 1996 году в ходе переговоров в США.

Другой проект – газопровод из Катара в Европу через Турцию, на который возлагали много надежд в западном мире. Два года назад американский журналист Роберт Кеннеди-младший отметил, что Вашингтон развязал «необъявленную войну» в Сирии против Асада после того, как Дамаск «зарубил» этот проект. А уж сколько сил потратили США для продвижения проекта газопровода Набукко - тоже в обход России! Но проект накрылся, потому что США не могли позволить Ирану, который они обложили санкциями, выйти с его газом в Европу, а других источников заполнения трубы найти не смогли.

Зато сумели вместе с союзниками из ЕС так надавить на Болгарию, что она отказалась от проекта «Южный поток» (см. карту п.7) По проекту газопровод по дну Черного моря из России выходил бы на болгарский берег, делая «братушек» распределителем газа всей Южной Европы. Болгария отказалась — и предложение с удовольствием восприняла Турция. Президент Болгарии в ходе недавней встречи попытался поднять тему реанимации «Южного потока», но поезд ушел далеко.

Сегодня у Европы нет серьезной альтернативы российскому газу. Тем более, что Норвегия сокращает добычу на своих месторождениях, которые истощаются.

У и П СИДЕЛИ НА ТРУБЕ

Есть и третья группа среди этих участников газовых «баталий» - страны-транзитеры. Когда-то им повезло оказаться на пути прокладываемых труб (это не относится к стройкам транспортной инфраструктуры времен СССР, потому что тогда строили все друг для друга и для себя: и мы, и поляки, и немцы, и болгары, и т.д.), и они со спокойной совестью исповедуют принцип рекламных персонажей: «Мы сидим, а денежки текут».

Денежки немалые! Сотни миллионов, даже миллиарды долларов. Для Украины, например, это 2-3 млрд долларов в год, в зависимости от объемов транзита.

Понятно, что эти страны заинтересованы не столько в том, чтобы Россия прекратила или уменьшила поставки газа в Европу, сколько в том, чтобы транзит шел через них. Среди противников проекта «Северный поток 2» - Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, еще несколько младо-европейцев. Эти страны в нынешнем состоянии – противники Москвы. Но если прибалты просто действуют по принципу, «чем хуже России, тем лучше», то у поляков и украинцев свой интерес.

Польша очень хотела, чтобы вместо газопровода по дну Балтики, Россия проложила вторую ветку газопровода «Ямал – Европа» через ее территорию. Увеличение транзита – рост платежей за него, за работу компрессорных станций по маршруту, доход в казну не лишний. Поляки из кожи вон лезли, доказывая, что еще один газопровод через них – это и дешевле и выгоднее. А когда получили отказ - тогда ополчились против газопроводов по дну Балтийского моря.

С Украиной еще интереснее. В наследство от СССР ей досталась мощнейшая газотранспортная система с магистральными международными газопроводами общей длиной более 37 тысяч километров (в однониточном исполнении). И общей мощностью в 178 млрд. кубометров газа на западной границе, из которых 142,5 млрд. – на границах со странами Евросоюза.

Незалежная радуясь, что львиная доля в Европу из России идет через ее газопроводы, не удержалась от искушения «потеребенькать вентиль», попытавшись шантажировать Россию. Шли «газовые войны» Украины с Россией, когда Киев отказывался платить за полученный газ, а при сокращении или прекращении поставок «голубого» топлива на Украину, просто отбирал (воровал) его из экспортной трубы. Это поставило надежность наших поставок в Европу под сомнение.

Тем временем все это хозяйство в период независимости Украины устаревало и ветшало. В 2013-м премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская Газо-Транспортная система (ГТС) остро нуждается в ремонте и модернизации, которые обойдутся (на тот момент) в 6 млрд. долларов США. Позиция Киева уже тогда была такова, что модернизировать ГТС должны иностранные инвесторы, а ГТС останется в собственности Украины. Менее чем через год, в июне 2014-го один из газопроводов полыхнул так, что в атмосферу улетели больше 10 миллионов кубометров газа. К тому времени в Киеве сидели уже новые правители. Они тут же заявили о «руке Кремля» и диверсии, хотя губернатор Полтавской области за два года до того требовал отремонтировать аварийный участок газопровода в его области. А ведь ГТС Украины – это не только эти 37 тысяч км. труб. Это еще и 72 компрессионные станции, и 13 гигантских подземных хранилищ. И все это хозяйство тоже надо обслуживать, расходовать деньги на эту инфраструктуру. Сейчас необходимый объем средств на модернизацию ГТС Украины оценивают уже в 8-9 млрд. долларов.

Ну и зачем России тратиться на это для непредсказуемого соседа, который еще и «воюет» с Москвой, отражая «агрессию», когда тот же «Северный поток» обходится вообще без компрессорных мощностей? И в том же немецком Грайфсвальде тоже нет такой станции – давления в начале газопровода хватает на транспортировку газа еще на 100 километров по немецкой земле. Но когда Россия начала строить новые газопроводы, в Киеве раздались вопли: «А нас-то за що?» И многочисленные делегации кинулись во все инстанции - доказывать, что Москва не имеет права оставлять Украину без дохода от транзита.

Россия пошла на строительство новых газопроводов вынужденно. Неадекватность и жадность соседей-транзитеров вкупе с их русофобией и непомерными амбициями вынудила Москву на эти шаги. Как оказалось, к лучшему. В 2007-м году через ГТС Украины в Европу было прокачано более 115 млрд. кубометров газа. А через 5 лет этот объем упал до 81 млрд. кубов. Почему? Потому что заработал первый «Северный поток» проектная мощность которого 55 млрд. кубов, а фактическая оказалась даже выше – 62 млрд. Еще столько же «Газпром» сможет прокачивать через «Северный поток-2». Еще почти 32 млрд. кубометров будет идти в Европу через «Турецкий поток». Часть останется в Турции, часть пойдет дальше в Европу. И весь необходимый Европе газ будет перекачан через новые мощности, минуя всех транзитеров с их амбициями и хотелками. Пусть тогда сколько вздумается играются с вентилями и трубами - уже никому, кроме себя, ничего плохого сделать не смогут.

Какая-то часть, необходимая той же Украине, будет поставляться из России по старым газопроводам. Которые Киеву надо будет содержать самому. А поддержание системы в рабочем состоянии может сделать даже дешевый российский газ экономически невыгодным для Украины - расходы на содержание «трубы» будут больше.

Европа – в порядке. «Газпром», в долгосрочном плане, - в шоколаде. Украина там, где ей и положено быть, в колядках на мотив «дайте грошей!».

Вы сами этого хотели. В любой войне кто-то должен стать победителем. Даже в газовой.

P.S. А есть ведь у нас еще и азиатские проекты.

Действующие и планируемые газопроводыФото: Алексей СТЕФАНОВ

Газопроводы и проекты

НАШИ ПРОЕКТЫ И УКРАИНСКАЯ ГТС

«Северный поток» (см. карту п.1)

Магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря.

Статус: действующий

Месторождение: Южно-Русское

Маршрут: Россия (Выборг) – Балтийское море – Германия (Грайфсвальд)

Стоимость: 8,88 млрд. долларов США

Протяженность: 1224 км.

Мощность: 55 млрд. куб. м. по проекту, 62 млрд. куб. м. фактически

«Северный поток-2» (см. карту п.2)

Расширение газопровода «Северный поток».

Статус: строящийся

Месторождения : Газовые месторождения РФ

Маршрут: Россия (Усть-Луга) Балтийское море Германия (Баумгартен)

Стоимость: 9,5 млрд. долларов США

Протяженность: 1224 км.

Мощность: 55 млрд. куб.м.

«Ямал-Европа» (cм. карту п.3)

Магистральный газопровод для снабжения Белоруссии, Польши и Германии.

Статус: действующий

Месторождение: в Западной Сибири (РФ)

Маршрут: Россия (Торжок) – Белоруссия - Польша – Германия (Франкфурт-на-Одере)

Стоимость: 2 млрд. долларов США

Протяженность: более 2000 км.

Мощность: 32,9 млрд. куб. м.

Недостатки: большое количество стран-транзитеров, потенциальная уязвимость для шантажа с их стороны.

«Уренгой – Помары – Ужгород» (см. карту п.4)

Магистральный газопровод для снабжения газом Украины стран Центральной и Восточной Европы. На территории Украины с ним совпадает маршрут экспортного газопровода «Прогресс»

Статус: действующий

Месторождение:Уренгойское (РФ)

Маршрут: Россия – Украина - Словакия

Стоимость: строились при СССР под кредиты «Дойче банка» ( до 5 млрд марок) и Японии

Протяженность: По территории Украины 1160 км.

Мощность: 28 млрд. куб. м.

Мощность газопровода «Прогресс» 26 млрд. куб. м.

Недостатки: Изношенность, в том числе и инфраструктуры, неоднократные случаи шантажа со стороны транзитера Украины.

«Союз» (см. карту п.5)

Статус: действующий

Месторождение: Оренбургское (РФ)

Маршрут: Россия – Казахстан – Россия –Украина – Словакия, Венгрия, Румыния

Стоимость : строился в СССР

Протяженность: по территории Украины 1568 км.

Мощность: 26 млрд. куб. м.

Недостатки: Изношенность, в том числе и инфраструктуры, неоднократные случаи шантажа со стороны транзитера Украины.

«Турецкий поток» (cм. Карту п. 8)

Газопровод из России в Турцию и Европу по дну Черного моря.

Статус: строящийся

Месторождение: Газовые месторождения РФ

Маршрут: Россия (Анапа) – Черное море – Турция (Люлебургаз)

Стоимость: 8,4 млрд. долларов США

Протяженность: 1100 км.

Мощность: 31,5 млрд. куб.м.

«Голубой поток» (см. карту п. 9)

Магистральный газопровод между Россией и Турцией по дну Черного моря.

Статус: действующий

Месторождение: газовые месторождения РФ

Маршрут: Россия (Изобильный) – Россия (Архипо-Осиповка) – Черное море – Турция (Самсун) – Турция (Анкара)

Стоимость: 3,2 млрд. долларов США

Протяженность: 1213 км.

Мощность: 16 млрд. куб. м.

ЗАРУБЕЖНЫЕ

Южный газовый коридор (cм. Карту п.10)

Система магистральных трубопроводов по транспортировке природного газа в обход России через территории Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии, Турции. В него входят:

Трансанатолийский газопровод (должен быть запущен в эксплуатацию 12 июня 2018-го). Планируется как расширение Южно-Кавказского газопровода.

Статус: Вводится в эксплуатацию

Месторождение: Шах Дениз (Азербайджан)

Маршрут: Азербайджан – Грузия - Турция

Стоимость: 9,5 млрд. долларов США

Протяженность: 1841 км.

Мощность 16 млрд. куб.м. в год (планируется увеличение до 31 млрд. куб.м., а в случае пуска Транскаспийского газопровода и до 60 млрд. куб.м.

Недостатки проекта: добыча Азербайджана на месторождении «Шах Дениз» составляет не более 9 млрд. кубов в год. Пока не будет проложен Транскаспийский газопровод, Трансанатолийский даже не будет задействован на нынешнюю проектную мощность.

Трансадриатический газопровод

Планируется как продолжение Трансанатолийского газопровода.

Статус: Строящийся, запуск ожидается в 2020 г.

Месторождение: Шах Дениз (Азербайджан), Каспий

Маршрут: Греция (граница с Турцией) – Албания - Адриатическое море - Италия

Стоимость: 6,6 млрд. долларов США.

Протяженность: 878 км.

Мощность: 10 млрд. куб. м. в год с возможностью увеличения до 20 млрд. кубов.

Недостатки проекта: полностью зависит от осуществления проекта Транскаспийского газопровода. Так как находится на территории ЕС, то по требованию третьих лиц (того же «Газпрома») до 50% трубу можно заполнить их газом (для нашей стороны это положение не недостаток, а достоинство).

Южно-Кавказский газопровод

Статус: Действующий

Месторождение: Шах Дениз (Азербайджан)

Маршрут: Азербайджан (Баку) –Грузия (Тбилиси) –Турция (Эрзурум)

Стоимость: 1,2 млрд. долларов США (на момент строительства на территории Азербайджана и Грузии)

Протяженность: 680 км.

Мощность:16 млрд. куб. м.

Недостатки проекта: уязвим в отношении терактов, уже несколько раз подвергался атакам со стороны боевиков РПК (Рабочей Партии Курдистана)

Транскаспийский газопровод (подводный)

Планируется как начальная часть общего Южного Газового Коридора в обход России

Статус: планируемый

Месторождения: в Туркмении и Казахстане

Маршрут: Туркменистан (Туркменбашы) – Азербайджан (Баку)

Стоимость: 5 млрд. долларов США

Протяженность: 300 км.

Мощность : 10-30 млрд. куб. м.

Недостатки проекта: неурегулированность статуса Каспийского моря прикаспийскими государствами, наличие споров о разделе Каспия этими странами, незаинтересованность со стороны Ирана и России, неопределенность намерений Туркмении, ориентированной на поставки газа Китаю.

ЗАКРЫТЫЕ ПРОЕКТЫ

Газопровод «Набукко» ( см. карту п.6)

Предшественник всех вышеперечисленных газопроводов, планировалось именно его построить для вытеснения России с европейского газового рынка.

Статус: проект закрыт

Месторождения: в Иране, Туркменистане, Азербайджане

Маршрут: Туркменистан – Азербайджан-Иран- – Грузия – Турция – Болгария – Румыния – Венгрия – Австрия – Чехия –Германия

Стоимость около 17 млрд. долларов США

Протяженность 3 893 км.

Мощность 26-32 млрд. куб. м.

Недостатки проекта: не смогли заполнить трубу. Иран под санкциями США, а подводный газопровод из Туркмении в Азербайджан остается под сомнением до сих пор.

Газопровод «Катар-Сирия-Турция-Европа»

Также рассматривался долгое время как конкурент поставкам из России

Статус: закрыт

Месторождение:Северное/Южный Парс (территориальные воды Катара и Ирана).

Маршрут: Катар – Сирия – Турция – Болгария и т.д.

Стоимость: более 10 млрд. долларов США (прикидочно)

Протяженность: более 3 тысяч км.

Мощность: неизвестно

Недостатки: отказ Сирии предоставить свою территорию для строительства газопровода, малая заинтересованность самого Катара, имеющего альтернативные действующие и более выгодные рынки сбыта.