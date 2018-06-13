Президент России оценил работу ФИФА по подготовке к ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:57 2018-06-13T12:08:22+03:00

Владимир Путин прибыл на конгресс главной футбольной организации мира, который проходит в Москве

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В Москве в среду, 13 июня, проходит конгресс ФИФА. Среди множества вопросов повестки дня - выборы страны-организатора чемпионата мира по футболу 2026 года. На это мероприятие прибыл президент России Владимир Путин, отметивший:

- Особые слова благодарности хочу адресовать господину Инфантино, отметить его приверженность к идеалам спорта и справедливость, и, конечно, его неизменно позитивный настрой в отношении к нашей страны. Хотел бы особо отметить верность международного футбольного союза принципу "Спорт - вне политики" - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России уже завтра. В Москве на стадионе "Лужники" сыграют Россия и Саудовская Аравия. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Групповой этап соревнований будет длится две недели - с 14 по 28 июня.

Сборная России перед этим турниром, напомним, провела две товарищеские игры. В первой она уступила в гостях Австрии со счетом 0:1. Во второй спустя несколько дней сыграла вничью 1:1 со сборной Турции в Москве 1:1.