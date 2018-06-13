2018-06-13T12:19:03+03:00
Общество

На московских улицах появились тематические цветники к ЧМ-2018

В оформлении клумб использовались белые, синие и красные цвета
Александра БУРОВА
Поделиться:
Уникальные клумбы появились в Москве в предверии ЧМ-2018Уникальные клумбы появились в Москве в предверии ЧМ-2018Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Во время подготовки к чемпионату мира по футболу, который в этом году будет проходить в России, на улицах Москвы появилось 12 уникальных тематических цветников.

Каждая клумба отличается своим индивидуальным рисунком. Однако при этом все они созданы на основе символики чемпионата. Общая площадь тематических цветников составила почти 900 кв. метров. Основными цветами при оформлении клумб к ЧМ-2018 стали белый, синий и красный. Кроме того, при создании конструкций из цветов использовалось очень много разных оттенков.

Отмечается, что специалисты посадили 40 тысяч растений, использовав при этом около 20 видов цветов десяти оттенков, таких как бегония, петуния, тагетес, астильба и многие другие.

Шесть цветников украсили территорию вдоль Волоколамского шоссе, по которому будет проходить маршрут автобусов с участниками и зрителями, сообщает сетевое издание m24.ru.

Также такие клумбы высадили по Рублевскому и Варшавскому шоссе, на площади Гагарина, Земляном валу и в Ильинском сквере.

Напомним, что чемпионат мира по футболу-2018 начнётся завтра, 14 июня, и закончится 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России, а московские «Лужники» и «Спартак» примут 12 игр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Калифорния проведет референдум по разделению на три отдельных штата
Козак заявил, что рост цен на моторное топливо является недопустимым
Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены
Ученые рассказали, как распознать лжецов
Песков: заявление Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ было понятным
Трамп: ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет
В Австралии одна акула напала на другую на глазах у дайверов
Новак: наблюдается стабилизация цен на топливо
Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей
Путин проведет переговоры с лидерами стран, которые приедут на ЧМ-2018
Пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла сообщение о его смерти
В США опубликованы новые документы по делу о "вмешательстве России"
Ученые выявили связь между импотенцией и болезнями сердца
Путин поблагодарил энтузиастов и FIFA за помощь в подготовке ЧМ-2018
В Совфеде прокомментировали планы Украины противодействовать «российской агрессии» вместе с Британией
Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России молиться о чуде на ЧМ-2018
Норвегия хочет удвоить присутствие американских войск вблизи России
Закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении в Госдуме намерены принять до конца июля
Песков: в России будут рады видеть Трампа на ЧМ-2018
Президент России оценил работу ФИФА по подготовке к ЧМ-2018
Центробанк: россияне перестали копить деньги и стали больше тратить
В Кремле оценили встречу лидеров США и КНДР
Перед ЧМ-2018 Роскачество проверило светлое пиво