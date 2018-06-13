На московских улицах появились тематические цветники к ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:18 2018-06-13T12:19:03+03:00

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Во время подготовки к чемпионату мира по футболу, который в этом году будет проходить в России, на улицах Москвы появилось 12 уникальных тематических цветников.

Каждая клумба отличается своим индивидуальным рисунком. Однако при этом все они созданы на основе символики чемпионата. Общая площадь тематических цветников составила почти 900 кв. метров. Основными цветами при оформлении клумб к ЧМ-2018 стали белый, синий и красный. Кроме того, при создании конструкций из цветов использовалось очень много разных оттенков.

Отмечается, что специалисты посадили 40 тысяч растений, использовав при этом около 20 видов цветов десяти оттенков, таких как бегония, петуния, тагетес, астильба и многие другие.

Шесть цветников украсили территорию вдоль Волоколамского шоссе, по которому будет проходить маршрут автобусов с участниками и зрителями, сообщает сетевое издание m24.ru.

Также такие клумбы высадили по Рублевскому и Варшавскому шоссе, на площади Гагарина, Земляном валу и в Ильинском сквере.

Напомним, что чемпионат мира по футболу-2018 начнётся завтра, 14 июня, и закончится 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России, а московские «Лужники» и «Спартак» примут 12 игр.