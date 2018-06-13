2018-06-13T12:21:16+03:00
В мире

Норвегия хочет удвоить присутствие американских войск вблизи России

Осло уверяет, что это действие не имеет никакого отношения к РФ
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Норвегия хочет удвоить количество американских военнослужащих на территории страны.Норвегия хочет удвоить количество американских военнослужащих на территории страны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Норвегия хочет продлить программу военного сотрудничества с США и увеличить число размещенных в стране американских солдат. Раньше в Норвегии находилось около 300 военнослужащих, а в случае утверждения запроса со стороны Америки, их количество возрастет до 700 человек. Находиться они будут недалеко от границы с Россией, в 420 км в Сетермоене, губернии Тромс. В Осло заявляют о том, что действие не направленно на рост напряженности в отношениях с Москвой.

В мае в США обратили внимание на то, что Арктический регион, по их опасениям, может стать зоной «военной напряженности и конкуренции», по данным отчета исследовательского центра конгресса США. Также в документе высказываются опасения об укреплении позиций Российской Федерации на территории Арктики.

Как сообщает Deutsche Welle, значимость Арктики для Пентагона определяется скоростью таяния льдов в регионе, так как это может открыть большие возможности для американского флота.

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