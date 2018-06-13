2018-06-13T12:42:29+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Путин поблагодарил энтузиастов и FIFA за помощь в подготовке ЧМ-2018

Чемпионат мира стартует в России уже в четверг, 14 июня
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поблагодарил энтузиастов "всей мировой футбольной семьи" за помощь в организации чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Подготовка к этому масштабному, яркому спортивному празднику - задача не только страны-организатора. Ее решение невозможно без огромного числа специалистов и энтузиастов всей мировой футбольной семьи", - сказал Путин, выступая на конгрессе Международной федерации футбола (FIFA) в среду, 13 июня.

Он отметил, что такое мероприятие является не только традицией, но и дает возможность организатору поблагодарить всех за помощь в подготовке турнира.

"Это дает нам, в данном случае России, как стране-организатору, возможность поблагодарить вас - всех вас, всех ваших коллег за поддержку, за помощь словом и делом в течение семи лет, что Россия готовилась к одному из самых популярных знаковых событий мирового спорта", - добавил российский лидер, передает "Р-Спорт".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Матчи начнутся уже в четверг, 14 июня. Турнир примут 12 стадионов в 11 городах страны.

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