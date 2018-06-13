Ученые выявили связь между импотенцией и болезнями сердца

СЕГОДНЯ 12:55 2018-06-13T12:55:55+03:00

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У мужчин, которые испытывают проблемы с мужской силой, в два раза увеличен риск получить инфаркт и иные проблемы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вплоть до остановки сердца. К такому выводу, проведя ряд исследований, пришли ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США).

Подобные выводы специалисты сделали, после наблюдений за жизнью около 2 тысяч пожилых американцев в возрасте от 60 до 74 лет на протяжении последних четырех лет, которые испытывают проблемы с потенцией. За это время мужчины успели пережить 115 инфарктов и инсультов.

Ученые сравнили статистку с тем, что участники эксперимента рассказывали о своих половых проблемах. В итоге была раскрыта необычная закономерность: мужчины, говорившие о том, что эрекции у них «нет или почти нет», примерно в 2–3 раза чаще страдали от проблем с сердцем, чем остальные пожилые американцы. А часть случаев имела и вовсе летальный исход.

В те же время ученые затрудняются доподлинно утверждать, с чем именно связана подобная закономерность и призывают медиков учитывать эту взаимосвязь и более внимательно подходить к борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы пациентов, которые жалуются на проблемы в личной жизни, сообщает сайт «Утро.ру».