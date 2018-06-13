2018-06-13T12:55:55+03:00
Наука

Ученые выявили связь между импотенцией и болезнями сердца

Эректильная дисфункция может привести к инфаркту, инсульту и преждевременной смерти
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments4
Импотенция может вызывать болезни сердца, установили западные ученыеИмпотенция может вызывать болезни сердца, установили западные ученыеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

У мужчин, которые испытывают проблемы с мужской силой, в два раза увеличен риск получить инфаркт и иные проблемы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вплоть до остановки сердца. К такому выводу, проведя ряд исследований, пришли ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США).

Подобные выводы специалисты сделали, после наблюдений за жизнью около 2 тысяч пожилых американцев в возрасте от 60 до 74 лет на протяжении последних четырех лет, которые испытывают проблемы с потенцией. За это время мужчины успели пережить 115 инфарктов и инсультов.

Ученые сравнили статистку с тем, что участники эксперимента рассказывали о своих половых проблемах. В итоге была раскрыта необычная закономерность: мужчины, говорившие о том, что эрекции у них «нет или почти нет», примерно в 2–3 раза чаще страдали от проблем с сердцем, чем остальные пожилые американцы. А часть случаев имела и вовсе летальный исход.

В те же время ученые затрудняются доподлинно утверждать, с чем именно связана подобная закономерность и призывают медиков учитывать эту взаимосвязь и более внимательно подходить к борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы пациентов, которые жалуются на проблемы в личной жизни, сообщает сайт «Утро.ру».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Калифорния проведет референдум по разделению на три отдельных штата
Козак заявил, что рост цен на моторное топливо является недопустимым
Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены
Ученые рассказали, как распознать лжецов
Песков: заявление Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ было понятным
Трамп: ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет
В Австралии одна акула напала на другую на глазах у дайверов
Новак: наблюдается стабилизация цен на топливо
Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей
Путин проведет переговоры с лидерами стран, которые приедут на ЧМ-2018
Пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла сообщение о его смерти
В США опубликованы новые документы по делу о "вмешательстве России"
Путин поблагодарил энтузиастов и FIFA за помощь в подготовке ЧМ-2018
В Совфеде прокомментировали планы Украины противодействовать «российской агрессии» вместе с Британией
Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России молиться о чуде на ЧМ-2018
Норвегия хочет удвоить присутствие американских войск вблизи России
Закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении в Госдуме намерены принять до конца июля
На московских улицах появились тематические цветники к ЧМ-2018
Песков: в России будут рады видеть Трампа на ЧМ-2018
Президент России оценил работу ФИФА по подготовке к ЧМ-2018
Центробанк: россияне перестали копить деньги и стали больше тратить
В Кремле оценили встречу лидеров США и КНДР
Перед ЧМ-2018 Роскачество проверило светлое пиво