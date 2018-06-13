Захвативший заложников в Париже марокканец был отправлен в психиатрическую больницу

СЕГОДНЯ 14:46 2018-06-13T14:46:25+03:00

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Марокканец, который захватил заложников в центре Парижа, был отправлен в психбольницу при Префектуре полиции. По этой причине в отношении 26-летнего злоумышленника был отменен режим предварительного заключения.

«Судя по всему, речь идет просто о психически больном человеке. Об этом свидетельствуют, в частности, его сбивчивые высказывания, сделанные в переговорах с полицией в то время, как он удерживал заложников», - передает издание AFP слова Жерара Коллона, главы МВД Франции. По мнению министра внутренних дел Франции, именно несвязная речь натолкнула правоохранительные органы на мысль о психических проблемах.

Напомним, что 12 июня в десятом округе Парижа марокканец взял в плен двух человек, среди которых была беременная женщина. Основным требованием злоумышленника стало требование вызова посола Ирана во Франции. По итогам штурма правоохранительными органами заложники были освобождены, а 26-летний мужчина задержан.