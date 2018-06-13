2018-06-13T15:02:23+03:00
Политика

Лавров: Россия готова поставлять газ в ЕС по «Турецкому потоку», если получит необходимые гарантии

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не боится добросовестной конкуренции со стороны других производителей и экспортеров
Денис СУХОВ
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Россия готова поставлять газ на территорию Евросоюза по трубопроводу «Турецкий поток», если получит соответствующие гарантии европейских властей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с греческим коллегой Никосом Котзиасом.

«Для Западных Балкан может представлять интерес еще один новый проект - «Турецкий поток». Мы готовы сотрудничать по этому проекту, мы неоднократно об этом говорили. Если страны Евросоюза заинтересованы в том, чтобы газ по этому трубопроводу пошел на территорию ЕС, то нужны стопроцентные гарантии из Еврокомиссии и в целом из Евросоюза», - отметил Лавров.

Говоря о российских планах в энергетическом секторе Западных Балкан, Лавров подчеркнул, что они целиком зависят от договоренностей с государствами региона.

«Главное только - искусственно не вмешиваться в процессы согласования условий тех или иных проектов, как это произошло с «Южным потоком», - сказал Лавров.

Министр добавил, что Москва не боится конкуренции с другими производителями и маршрутами.

«Главное, чтобы конкуренция была добросовестной, как это принято в странах, уважающих основы рыночной экономики», - резюмировал Лавров.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 июня, состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) из Азербайджана в Турцию.

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