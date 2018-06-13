Лавров: Россия готова поставлять газ в ЕС по «Турецкому потоку», если получит необходимые гарантии
Россия готова поставлять газ на территорию Евросоюза по трубопроводу «Турецкий поток», если получит соответствующие гарантии европейских властей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с греческим коллегой Никосом Котзиасом.
«Для Западных Балкан может представлять интерес еще один новый проект - «Турецкий поток». Мы готовы сотрудничать по этому проекту, мы неоднократно об этом говорили. Если страны Евросоюза заинтересованы в том, чтобы газ по этому трубопроводу пошел на территорию ЕС, то нужны стопроцентные гарантии из Еврокомиссии и в целом из Евросоюза», - отметил Лавров.
Говоря о российских планах в энергетическом секторе Западных Балкан, Лавров подчеркнул, что они целиком зависят от договоренностей с государствами региона.
«Главное только - искусственно не вмешиваться в процессы согласования условий тех или иных проектов, как это произошло с «Южным потоком», - сказал Лавров.
Министр добавил, что Москва не боится конкуренции с другими производителями и маршрутами.
«Главное, чтобы конкуренция была добросовестной, как это принято в странах, уважающих основы рыночной экономики», - резюмировал Лавров.
Как сообщал сайт kp.ru, 12 июня, состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) из Азербайджана в Турцию.