В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолетик

СЕГОДНЯ 13:17 2018-06-14T13:17:02+03:00

Самолетик поднимали в воздух с помощью кранов Фото: скрин с видео

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Во вторник, 12 июня, в американском городе Фитчбург штата Массачусетс был зафиксирован новый рекорд Гиннеса. Сотрудники местного музея спроектировали, создали, а потом подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолетик.

"Запуск" происходил в местном аэропорту. Чтобы поднять самолет длинною 19,5 метров и весом около 1,500 фунтов (примерно 680 килограмм), понадобилась помощь подъемных кранов.

В аэропорт заранее были приглашены представили книги Гиннесса, которые должны были зафиксировать результат и подтвердить, что предыдущий рекорд побит. Речь идет о запуске, проведенном в 2013 году студентами и преподавателями технологического института немецкого города Брауншвейг.

Стоит отметить, что над созданием самолетика работали на протяжении четырех лет. Он состоит из рисунков более чем 4,5 тысяч человек. Самому маленькому участнику реализации проекта 2 года, а старшему - 92.

"Мы делаем то, чего никто в мире не делал раньше", - цитирует UPI руководителя проекта, местного художника Джерри Бека.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один небольшой рекорд был побит накануне в Санкт-Петербурге, где появилась шестиметровая скульптура в виде кота. Своеобразному памятнику, установку которого оценили далеко не все жители культурной столицы, удалось забрать титул самого большого подобного сооружения в Европе.