Ученые рассказали об опасности долгого сна

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-14T14:20:16+03:00

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Долгий сон может навредить организму. К таким выводам пришли ученые из Сеульского университета, проведя ряд исследований. Специалисты установили, что долгий отдых может спровоцировать появление метаболического синдрома.

Исследователи проанализировали данные 133,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет. При этом специалисты учли данные о заболеваниях участников исследования, их образе жизни, питании и физических нагрузках.

Результаты оказались неожиданными для ученых. Оказалось, что воздействие долгого сна может быть таким же пагубным, как и влияние недосыпа. Примерно у четверти испытуемых обоих полов был выявлен метаболический синдром. Он проявляется такими опасными для жизни симптомами, как гипертония и высокий уровень триглицеридов и сахара. При этом такие отклонения наблюдались у людей, которые спасли больше десяти часов в сутки, или меньше шести, пишет сайт «Дни.ру».

При этом для мужчин опаснее оказался слишком короткий сон, а для женщин — долгий.