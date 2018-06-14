Трое россиян подрались в самолете рейса Москва-Ереван

СЕГОДНЯ 17:17 2018-06-14T17:17:29+03:00

Все они были пьяны в момент драки

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Трое граждан России угодили в отделение полиции в столице Армении. Мужчины устроили пьяную драку на борту самолета, который летел из Москвы в Ереван. Инцидент произошел в ночь со среды на четверг.

- Из международного аэропорта Еревана Звартноц в полицию поступило сообщение о том, что в самолете, следовавшем из Москвы, происходит драка. После посадки воздушного судна стражи правопорядка выяснили, что трое пассажиров - граждане России, - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе полиции Армении.

Один из зачинщиков конфликта получил легкие телесные повреждения. Всех троих для разбирательств сопроводили в линейный отдел полиции при аэропорте. Задерживать дебоширов не стали, правоохранители отпустили пассажиров после беседы. О причинах конфликта в местной полиции не сообщили.