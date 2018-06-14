Украина откроет восемь визовых центров в России

СЕГОДНЯ 18:15 2018-06-14T18:15:07+03:00

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Киев анонсировал скорое открытие дополнительных визовых центров в восьми городах России. По сообщению департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, все они начнут свою работу и будут открыты для посещения до 1 августа 2018 года.

«В период с 15 июня до 1 августа сего года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину», — говорится в сообщении департамента на странице в Facebook.

Украинские визовые центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Калининграде, Ростове-на-Дону и Самаре.

В сообщении подчеркивается, что визовые центры предоставят ряд «удобных» услуг, в том числе SMS-информирование и обслуживание в залах с повышенным уровнем комфортности.

«МИД продолжает работу для модернизации визовых процедур в соответствии с мировыми стандартами и открывает Украину миру», — отметили в департаменте украинского МИД.

Стоит отметить, что этот шаг нынешних киевских властей вполне укладывается в рамки недружеской политики, которую они проводят в последние несколько лет в отношении России. Так, в последнее время со стороны Незалежной достаточно часто звучат призывы ввести визовый режим с Россией. Однако пока, это остается только словами. Стоит отметить, что большинство украинцев выступают против данной инициативы своих властей.