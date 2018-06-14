Половина безработных россиян оказались молодыми людьми

СЕГОДНЯ 18:36 2018-06-14T18:36:41+03:00

Половина безработных в РФ оказалась людьми в возрасте от 20 до 30 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Их возраст составляет от 20 до 30 лет

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о том, что в России каждый второй молодой человек от 20 до 30 лет является безработным.

- По данным Росстата, по итогам 2016 года (данных 2017 года пока ещё нет) средний возраст занятых в экономике составлял 40,7 года, в том числе мужчин – 40,2, женщин – 41,2. Среди безработных на настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет – 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста, - сообщила Татьяна Голикова на брифинге «Об изменениях пенсионной системы и корректировке налогового законодательства» в правительстве РФ в четверг 14 июня.

Вице-премьер также уточнила, что в приведённых статистических данных не содержится информации о заболеваемости и смертности мужчин и женщин в возрасте 60-65 и 50-60 лет соответственно.

Её слова вызваны тем, что в правительстве с 2019 года решили повысить пенсионный возраст. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru.