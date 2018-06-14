Травма Алана Дзагоева: у футболиста сборной России повреждение задней поверхности бедра
Точный диагноз будет назван после проведенного МРТ
Алан Дзагоев покинул поле из-за травмы.Фото: REUTERS
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Стали известны подробности травмы поулазщитника сборной России Алана Дзагоева. Он покинул поле после травмы, полученной на 22-й минуте игры с Саудовской Аравией. Предварительный диагноз для лидера сборной России печален.
- У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ, - говорится в официальном твиттере сборной России.
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