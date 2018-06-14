Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу 2018
Этот день настал! Сборная России в четверг, 14 июня, проведет стартовый поединок чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра против сборной Саудовской Аравии откроет вообще весь турнир, который продлится до 15 июля. "КП" рассказывает о ключевых моментах матча Россия - Саудовская Аравия.
Статистика личных встреч Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018
Сборные России и Саудовской Аравии еще никогда в своей истории не играли между собой. Поединок открытия ЧМ-2018 станет первой очной встречей россиян и аравийцев на футбольном поле.
Прогнозы на матч Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018
Сборная России - фаворит матча открытия ЧМ-2018.
Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018
Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 18:00 по московскому времени.
Трансляция ЧМ Россия - С.Аравия.