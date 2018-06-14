2018-06-13T20:42:44+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу 2018

Футбол, матч Россия - Саудовская Аравия 14 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата мира по футболу 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграет против Саудовской Аравии 14 июня в Москве на стадионе "Лужники".Россия сыграет против Саудовской Аравии 14 июня в Москве на стадионе "Лужники".Фото: REUTERS
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Этот день настал! Сборная России в четверг, 14 июня, проведет стартовый поединок чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра против сборной Саудовской Аравии откроет вообще весь турнир, который продлится до 15 июля. "КП" рассказывает о ключевых моментах матча Россия - Саудовская Аравия.

Статистика личных встреч Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018

Сборные России и Саудовской Аравии еще никогда в своей истории не играли между собой. Поединок открытия ЧМ-2018 станет первой очной встречей россиян и аравийцев на футбольном поле.

Прогнозы на матч Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018

Сборная России - фаворит матча открытия ЧМ-2018.

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 18:00 по московскому времени.

Трансляция ЧМ Россия - С.Аравия.

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