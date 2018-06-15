Украина транслирует матчи ЧМ-2018 из России из-за долга перед Западом
В Киеве заявили, что Украина транслирует матчи чемпионата мира по футболу из России из-за долга перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ). Такие разъяснения дал в четверг глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.
«Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами «Интер» и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году», - написал он на странице в Facebook
Аласания уточнил, что перед ЕСВ за трансляции с чемпионата мира в РФ копился с 2016 года. По его словам, европейские вещатели регулярно напоминали о нем и обещали оштрафовать и лишить прав на показ следующего чемпионата.
Отметим, что трансляция матчей чемпионата из России на Украине вызвала недовольство некоторых чиновников и протесты радикалов.
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